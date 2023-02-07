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Социально ориентированные НКО Кабардино-Балкарии могут претендовать на получение субсидий

Социально ориентированные НКО Кабардино-Балкарии могут претендовать на получение субсидий

07.02.2023 | 10:30
Социально ориентированные некоммерческие организации Кабардино-Балкарии могут претендовать на субсидии. Конкурсный отбор получателей открывают сегодня. Проводит его министерство по делам национальностей и общественным проектам. Направлений, по которым можно заявить свой проект, больше десятка. Среди них социальная поддержка граждан, профилактика сиротства, патриотическое воспитание, охрана окружающей среды, благотворительная деятельность... Одна организация вправе подать заявку лишь на один конкурс и может претендовать на сумму до 600 тысяч рублей. А общий фонд субсидий – пять миллионов. Срок реализации проектов – до конца ноября этого года. Все подробности сообщат в министерстве по делам национальностей. Туда же следует направлять документы. Успеть нужно до девятого марта.
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