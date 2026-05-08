Соцфонд по КБР оплатил услуги по родовым сертификатам для почти двух тысяч жительниц республики

С начала года Отделение Соцфонда по Кабардино-Балкарии оплатило услуги по родовым сертификатам для почти двух тысяч жительниц республики. На эти цели направили десятки миллионов рублей – сообщают в ведомстве. Родовой сертификат – это электронный документ, который дает женщине право бесплатно получить медицинскую помощь в государственных и муниципальных клиниках. Главный плюс в том, что будущая мама сама выбирает, где наблюдаться во время беременности, рожать и водить ребенка на осмотры в первый год жизни. Оформить сертификат можно на любом сроке: при первом визите в женскую консультацию, в роддоме или в детской поликлинике – если прикрепить малыша в первые три месяца после рождения. Для этого понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Сам сертификат состоит из трех талонов. Первый покрывает медицинскую, правовую, психологическую и медико-социальную помощь в период беременности. Второй – помощь во время родов и в послеродовой период. Третий – диспансерное наблюдение за ребенком до года. Важно: оплатить сертификатом можно услуги только тех медучреждений, у которых есть лицензия и договор с Соцфондом. Если женщина наблюдается платно, сертификат не формируют. Обналичить средства по нему нельзя – деньги перечисляют напрямую в клиники.