Социальные услуги для льготников

До конца этого месяца федеральным льготникам необходимо определиться, в какой форме они хотят в следующем году получать набор социальных услуг. Ежегодно им представляется право заменить его полностью или частично на деньги, напоминает Пенсионный фонд России.

В этом году набор соцуслуг оценивается в 1155 рублей в месяц. Сюда входят лекарства, медизделия и продукты лечебного питания на 889 рублей, восполнение затрат на санаторно-курортное лечение в размере 137 рублей и бесплатный проезд на общественном транспорте на 127 рублей в месяц. По данным республиканского ПФР, льготы у нас получают 77 тысяч человек. Это инвалиды I, II и III группы, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной (к слову, после их смерти право на набор услуг переходит к членам семьи), а также другие категории граждан. Чтобы поменять порядок предоставления набора соцуслуг, нужно до конца сентября подать заявление в Пенсионный фонд. Это можно сделать в личном кабинете на сайте ведомства, через единый портал Госуслуг или обратившись в МФЦ. Причем поданное заявление будет действовать с 1 января 2021 года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор.