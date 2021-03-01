Социальное такси в Нальчике: специально оборудованная «Газель» перевозит людей с инвалидностью





Услугу предоставляет городской Центр социального обслуживания населения. Машину приобрели по программе «Доступная среда». В ней есть подъемник для инвалидных кресел. Салон рассчитан на два таких устройства, и к тому же вмещаются шесть сопровождающих.

На социальном такси люди с ограничениями по здоровью могут отправиться в госучреждения, аптеки, больницы, поликлиники, на вокзалы… Для этого нужно за сутки позвонить по телефону: 40-19-72 и заказать транспорт. В Центре социального обслуживания отмечают, что действуют льготные тарифы.