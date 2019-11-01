Со следующего года россиян будут информировать о положенных им мерах соцподдержки, льготах и пособиях — 2019.11.26





Как поясняют в Минтруда и соцзащиты, ведомство уже подготовило специальную систему оповещения жителей страны. Нововведение вызвано тем фактом, что многие не обращаются за соцподдержкой по незнанию. В то же время, есть определенные виды жизненных событий, при которых положены льготы: к примеру, рождение ребенка, установление инвалидности, снижение дохода ниже уровня прожиточного минимума, достижение пенсионного или предпенсионного возраста. И с нового года гражданам, при наступлении таких событий, будут приходить уведомления о возможных видах помощи. Кроме того, Минтруд предлагает исключить сбор и представление людьми документов, необходимых для социальной поддержки. Эти действия должны перейти в обязанность организаций и ведомств. То есть, от получателя льгот и пособий будет достаточно только согласия на оформление.