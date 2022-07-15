Со склона Эльбруса спустили тело пропавшего альпиниста

На Эльбрусе сегодня утром нашли тело пропавшего альпиниста. Напомним, поисковая операция в Баксанском ущелье продолжалась с вечера вторника.
Именно тогда спасатели получили сообщение, что житель Вологодской области Андрей Васечкин не вернулся со склонов горы. Он отправился в одиночное восхождение и перестал выходить на связь. В МЧС свой маршрут не регистрировал…
Несколько дней подряд спасатели отправлялись на поиски. Использовали при этом спецтехнику. Работе мешали сложные погодные условия. В итоге тело альпиниста обнаружили сегодня на высоте 5300 метров. Его спустили на поляну Азау и передали следователям.
https://t.me/vestikbr