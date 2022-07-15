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Со склона Эльбруса спустили тело пропавшего альпиниста

Со склона Эльбруса спустили тело пропавшего альпиниста

15.07.2022 | 16:39
На Эльбрусе сегодня утром нашли тело пропавшего альпиниста. Напомним, поисковая операция в Баксанском ущелье продолжалась с вечера вторника. Именно тогда спасатели получили сообщение, что житель Вологодской области Андрей Васечкин не вернулся со склонов горы. Он отправился в одиночное восхождение и перестал выходить на связь. В МЧС свой маршрут не регистрировал… Несколько дней подряд спасатели отправлялись на поиски. Использовали при этом спецтехнику. Работе мешали сложные погодные условия. В итоге тело альпиниста обнаружили сегодня на высоте 5300 метров. Его спустили на поляну Азау и передали следователям. https://t.me/vestikbr
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