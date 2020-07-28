Снова за школьные парты…

В Кабардино-Балкарии, как и по всей стране, новый учебный год начнется первого сентября – с торжественных линеек. Обучать станут очно, подчеркнул в беседе с журналистами министр просвещения России Сергей Кравцов. Если придет еще одна волна коронавируса, используют опыт, который наработали этим летом в ходе Единых госэкзаменов. Учтут и все требования Роспотребнадзора. А в самом начале учебного года проведут диагностику знаний детей. Это позволит выявить пробелы и при необходимости наверстать упущенное. Оценки за такие работы ученикам ставить не будут… Сейчас в Кабардино-Балкарии действует третий этап снятия ограничений, и все образовательные учреждения работают по обычному графику. К слову, их в республике, – больше двух с половиной сотен. В школах сейчас каникулы, а в сентябре они готовы принять детей, подтвердили в республиканском Минпросвещении. Примечательно, что впервые откроет свои двери для учеников новая – 33-я в Нальчике. Здесь смогут обучаться больше тысячи_двухсот ребят. К концу года намерены построить еще два общеобразовательных учреждения – в Чегеме и станице Солдатской.