Снизить уровень безработицы и увеличить число самозанятых… — 2019.10.22

Об этом сегодня говорили в Нальчике на заседании парламентского комитета по труду, социальной политике и здравоохранению.

По итогам девяти месяцев этого года на учете в Центрах занятости республики – больше семи тысяч человек. Цифра – на 17 процентов меньше, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. Однако данные не в полной мере отражают реальную картину, отметили в ходе дискуссии. Есть предприниматели, которые не зарегистрированы в налоговой и Пенсионном фонде и считаются безработными. Есть и те, кто не трудоустроен, но не обращается за помощью к государству. Порой просто потому, что не знают, как это сделать. Следовательно, требуется постоянная разъяснительная работа. Она поможет не только повысить социальную защищенность граждан, но и легализовать деятельность самозанятых.

В этом году содействие в сфере самозанятости получили свыше 350 жителей республики. В основном – это консультации по вопросам ведения бизнеса, а также помощь в оформлении документов. Предложения, прозвучавшие на встрече, в том числе от сотрудников налоговой службы и общественников, проанализируют и в течение недели направят в заинтересованные ведомства.