Снежные скульптуры на Эльбрусе пережили непогоду и проглядывают из-под сугробов

Гигантские фигуры изваял архитектор Кирилл Баир. Он, кстати, входит в Книгу рекордов России, потому что построил самый большой ледяной отель в стране. На станции “Мир” на высоте 3500 метров мастер создал героев отечественных мультфильмов.
Открыть фестиваль снежных скульптур на Эльбрусе должны были на прошлых выходных, однако помешала непогода. Сейчас курорт открыт, а Кирилл Баир наводит лоск на своих произведениях.
Хотя, глядя на это фото можно смело утверждать, что в этом году Ежик затерялся не в тумане, а в снегу. На курорте планируют, что выставка будет радовать туристов до конца этой недели, однако всё – во власти природы.
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