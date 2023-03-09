home
Главная
>
Новости
>
Снежные скульптуры на Эльбрусе пережили непогоду и проглядывают из-под сугробов

Снежные скульптуры на Эльбрусе пережили непогоду и проглядывают из-под сугробов

09.03.2023 | 17:01
Гигантские фигуры изваял архитектор Кирилл Баир. Он, кстати, входит в Книгу рекордов России, потому что построил самый большой ледяной отель в стране. На станции “Мир” на высоте 3500 метров мастер создал героев отечественных мультфильмов. Открыть фестиваль снежных скульптур на Эльбрусе должны были на прошлых выходных, однако помешала непогода. Сейчас курорт открыт, а Кирилл Баир наводит лоск на своих произведениях. Хотя, глядя на это фото можно смело утверждать, что в этом году Ежик затерялся не в тумане, а в снегу. На курорте планируют, что выставка будет радовать туристов до конца этой недели, однако всё – во власти природы.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных