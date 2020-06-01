СМИ внесли в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Средства массовой информации, а также издательская деятельность пополнили перечень отраслей, которые в большей степени пострадали от распространения коронавируса. Обновленный список утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь студии телевидения и радиовещания, печатные, в том числе сетевые издания, а также информагентства могут рассчитывать на господдержку. Это несколько видов помощи, например, отсрочка по уплате налогов, кроме НДС, на полгода. То же самое касается арендных взносов. Руководители предприятий малого и среднего бизнеса смогут получить средства на безвозмездной основе, чтобы выдать зарплату сотрудникам.

Ожидается, что общая сумма потерь отрасли на конец года составит около ста миллиардов рублей. Как пояснили в Минкомсвязи, эта цифра складывается из рекламных бюджетов и доходов от платной подписки, которые существенно сократились в период распространения вируса.