Смерть найденного в Урвани младенца была насильственной





Смерть ребенка была насильственной. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете. Тело новорождённого вместе с бытовыми отходами спецмашина привезла из Нальчика на полигон в Урвани. Сверток обнаружили уже во время сортировки. Мусоровоз доставил труп малыша в пятницу. Предположительно, в этот же день и выбросили пакет с шокирующим содержимым. Однако, самое страшное в этой криминальной истории то, что ребенок, по имеющимся сведениям, был жив, и с ним жестоко расправились. Специалисты уже располагают сведениями, которые могут пролить свет на это преступление. Однако в интересах следствия информация пока носит закрытый характер. Известно, что убийство было совершено в столице республики. Сейчас силы брошены на поиски женщины, которая родила ребенка.