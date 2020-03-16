Служба по контракту стала проще …

Чтобы «записаться в профессионалы», кандидатам теперь не надо ходить в комиссариаты. Достаточно собрать необходимые документы, перевести их в электронную форму и с помощью компьютера отправить этот пакет в ближайший от дома пункт отбора. Какие именно бумаги там требуют, подскажет специальный раздел на сайте Минобороны. Точнее – «Личный кабинет гражданина», снабженный новыми функциями. В пункте материалы внимательно изучат и в течение пяти рабочих дней сообщат человеку предварительное решение о его годности к профессиональному строю. Если кандидат подходит, ему сообщат по телефону или по электронной почте, какие вакантные должности готовы предложить. Предпочтение чаще всего отдают физически здоровым людям с высшим или средним профобразованием. Ежегодно на службу по контракту набирают порядка 50 тысяч россиян.