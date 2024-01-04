Служба крови КБР стала лауреатом конкурса «Код донора. Наставничество»

Победителей наградили в Москве.
«Код донора» объединил свыше 700 тысяч человек в 62-х регионах. Провели больше трех с половиной тысяч акций, благодаря которым были пополнены региональные банки крови.
Специалисты Службы переливания нашей республики выезжали в города и районы около трех десятков раз. При их содействии сдали кровь полторы тысячи жителей. При этом половина участников из Кабардино-Балкарии стали донорами впервые.
Также лауреатом всероссийского конкурса стала администрация Баксанского района: команда управленцев совместно со Станцией переливания и педагогами провела серию акций, пропагандирующих донорское движение…
В службе добавили, что в Кабардино-Балкарии каждый год кровь сдают примерно шесть тысяч человек. Задействована стационарная станция и выездные бригады.
