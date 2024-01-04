Служба крови КБР стала лауреатом конкурса «Код донора. Наставничество»

04.01.2024 | 15:24
Победителей наградили в Москве. «Код донора» объединил свыше 700 тысяч человек в 62-х регионах. Провели больше трех с половиной тысяч акций, благодаря которым были пополнены региональные банки крови. Специалисты Службы переливания нашей республики выезжали в города и районы около трех десятков раз. При их содействии сдали кровь полторы тысячи жителей. При этом половина участников из Кабардино-Балкарии стали донорами впервые. Также лауреатом всероссийского конкурса стала администрация Баксанского района: команда управленцев совместно со Станцией переливания и педагогами провела серию акций, пропагандирующих донорское движение… В службе добавили, что в Кабардино-Балкарии каждый год кровь сдают примерно шесть тысяч человек. Задействована стационарная станция и выездные бригады.   https://t.me/vestikbr
