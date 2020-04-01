Случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 47 населенных пунктах Кабардино-Балкарии

Оперштаб ежедневно обновляет интерактивную карту распространения инфекции по территории КБР. Информация о точном количестве заболевших дается по каждому конкретному городу или селу республики.

Инфекция продолжает распространяться, она уже — в 47 селах и городах КБР. В 8 населенных пунктах коронавирус обнаружен за последние два дня.

В г.о. Нальчик (то есть в столице и ближайших селах) уже 95 заболевших. Следом идет Чегемский район – 63. По убывающей – в Черекском, Терском и Урванском районах: соответственно 18, 15 и 13 человек с подтвержденным диагнозом. В Зольском районе зарегистрировано 10 случаев заражения, в Прохладном – 8.

Статистика по конкретным населенным пунктам показывает, что больше всего инфицированных в Нальчике: на 24 апреля их число достигло 76-ти. В Чегеме – 24, в Шалушке – 16 человек. В Кашхатау, Нартане и во Втором Чегеме – чуть больше 10 в каждом.

За сутки число тех, кто находится дома под медицинским наблюдением, увеличилось почти на 140 человек. Это люди, которые лично контактировали с зараженными. Самую крупную цифру прироста в этой категории Оперштаб обнародовал в среду – 339 человек. То есть число подозрений на болезнь в отдельные дни увеличивается сотнями. А значит требование – соблюдать полную самоизоляцию – по-прежнему звучит крайне актуально.

Ссылку на интерактивную карту можно найти на официальной странице Оперштаба в сети Инстаграм.