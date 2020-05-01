Случаи заражения COVID-19 выявлены в 92 населенных пунктах КБР

Коронавирус продолжает распространяться по территории Кабардино-Балкарии. Случаи заражения уже выявлены в 92 населенных пунктах.

По статистике Оперштаба всю минувшую неделю число инфицированных в сутки в среднем колебалось в районе 100 человек. За 7 дней число зараженных увеличилось почти на 600 человек: если 4 мая инфицированных было 739, то 11 мая – уже 1325. Треть из них болезнь переносят бессимптомно, еще 200 с лишним лечатся амбулаторно.

В сравнении с прошлой неделей ощутимо поменялась ситуация в некоторых районах: в Эльбрусском число зараженных увеличилось сразу на 10 человек, в Майском – на 20 с лишним. В Нальчике и близлежащих селах заболевших стало в 2 раза больше – 467. В Чегемском районе уже 197 инфицированных, в Баксане и Баксанском – 145, в Урванском – 113, в Терском – 104. И эта цифра также всего за неделю выросла вдвое.

Показатели явно говорят о том, что предписанные правила борьбы с коронавирусом жители не соблюдают в полном объеме. О том же свидетельствует индекс самоизоляции. По данным на 17.00 в Нальчике показатель составлял 2,5, а в 14.00 – он и вовсе был равен 2,3, то есть на улице находилось очень много людей, так, как будто инфекции не существует.

Врачи предупреждают: если с каждым днем число заболевших будет расти столь стремительно, оказание помощи всем, кому потребуется, может оказаться под вопросом. Уже доказано, что 2 инфицированных могут заразить сразу пятерых, напоминают медики и призывают жителей республики оставаться дома.