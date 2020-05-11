Слова благодарности виновникам торжества адресовали сотрудники Центра социального обслуживания населения Нальчика и представители Следственного комитета

Они поздравили ветеранов с Днем Победы! В акции участвовали также волонтеры гуманитарно-технического колледжа. К героям приходили, приняв все защитные меры. А под окнами каждого защитника Родины организовали небольшую концертную программу. Звучали стихи и песни, а также слова благодарности. В праздник – вручение цветов и запуск в небо воздушных шаров. Сотрудники Следственного комитета передали фронтовикам продуктовые наборы. Всего в Нальчике с Днем Победы инициативная группа поздравила семерых участников Великой Отечественной.