Следственный комитет по КБР проверяет обстоятельства гибели альпиниста

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино- Балкарской Республике проводится доследственная проверка по факту гибели альпиниста при восхождении на одну из вершин в Эльбрусском районе республики.
По предварительным данным, 10 июля 2026 года двое мужчин совершали восхождение на вершину пик Монгольской Народной Республики в Эльбрусском районе республики. На высоте 3500 метров они сорвались со скал. Один из мужчин погиб, другой получил многочисленные травмы. Спасателями принимаются меры по оказанию помощи травмированному альпинисту и доставлению его в медицинское учреждение. В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего.
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