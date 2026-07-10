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Следственный комитет по КБР проверяет обстоятельства гибели альпиниста

Следственный комитет по КБР проверяет обстоятельства гибели альпиниста

10.07.2026 | 16:45
Следственными органами Следственного комитета  Российской Федерации по Кабардино- Балкарской Республике  проводится доследственная проверка по факту гибели   альпиниста  при восхождении на одну из вершин в Эльбрусском районе республики. По предварительным данным, 10 июля 2026 года двое мужчин совершали восхождение на вершину пик Монгольской Народной Республики в Эльбрусском районе республики. На высоте 3500 метров они сорвались со скал. Один из мужчин погиб, другой получил многочисленные травмы. Спасателями принимаются меры по оказанию помощи травмированному альпинисту и доставлению его в медицинское учреждение. В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение  судебно-медицинского исследования тела погибшего.   https://t.me/vestikbr
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