Следственный комитет КБР возбудил дело в отношении водителя, виновного в гибели пассажирки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования женщины в результате падения из автобуса в Нальчике.
По версии следствия, утром 1 августа на улице Калинина водитель рейсового автобуса остановил транспортное средство на остановке, а затем отправился по маршруту, не закрыв двери. По ходу движения 78-летняя пассажирка потеряла равновесие, выпала на дорогу и получила тяжелые травмы головы и конечностей.
Несмотря на все усилия медиков, пенсионерка скончалась позже в больнице. Сам момент ЧП попал на камеры наружного видеонаблюдения. Уголовное дело в отношении водителя автобуса возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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