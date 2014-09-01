Следователи начали проверку по факту аварийной посадки вертолета Ми-2 в КБР





Транспортная прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту аварийной посадки вертолета Ми-2 в Кабардино-Балкарии. Они проверят обеспечение безопасности полетов. ЧП произошло накануне, после 10 утра. Вертолет оказался на поле с подсолнухами. Как потом выяснилось, приземление было вынужденным. Он задел и повредил линии электропередач. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Пилота вертолета пока не нашли. В МЧС уточнили, что Ми-2 орошал сельхозугодия.