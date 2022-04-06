Следователи министерства внутренних дел России отмечают свой профессиональный праздник

Допросить участников событий, собрать и проанализировать всю возможную информацию и в итоге раскрыть преступление… Такие задачи ежедневно решают работники следственных органов МВД, у которых сегодня – профессиональный праздник. Среди тех, кто стоит на страже Закона и трудится над тем, чтобы нарушители не ушли от ответственности, - Родион Коркин. В профессии он больше 10 лет. Окончил факультет подготовки следователей Волгоградской академии МВД России. Говорит, что нисколько не жалеет о том, что выбрал именно это стезю. А вот освоить тонкости профессии тем, кто уже встал на защиту интересов общества, помогает Римма Ойтова. Любимому делу отдала четверть века. Начала работать следователем сразу после окончания юридического факультета КБГУ. Сейчас она – начальник контрольно-методического отделения Следственного управления МВД республики. В Кабардино-Балкарии сотрудники службы с поставленными задачами справляются успешно. Данные республиканского МВД свидетельствуют: по итогам 2021-го года удалось достичь полной раскрываемости таких преступлений как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения и грабежи, организация преступного сообщества… Сами следователи говорят, что их работа невозможна без быстрого ума и аналитического мышления. Нужно также настойчивое стремление к знаниям и торжеству справедливости.