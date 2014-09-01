Следком КБР проводит проверку по факту ДТП в Тереке





В Тереке накануне произошла автоавария. В результате пострадали две женщины с малолетними детьми. В региональном подразделении Следственного комитета России инициировали проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла около двух часов дня, практически в центре Терека. Водитель «семерки» во время поворота не справился с управлением и врезался в двух женщин с детьми. Установлено, что 20-летний водитель ВАЗ-2107 является жителем Терского района, его водительский стаж составляет около 3-х месяцев. В момент совершения наезда на пешеходов 32-летняя женщина перевозила 5-месячного сына в коляске, а 29-летняя участница ДТП держала на руках дочку возраста 1 года и 3 месяцев. Пострадавших тут же доставили в Терскую райбольницу. Одна из женщин все еще там остается. По словам врачей, у нее множественные ссадины на руках, в целом состояние стабильное. Малышей выездная реанимационная бригада перевезла в Нальчик – в Республиканскую детскую клиническую больницу. «Ребенок пятимесячный сразу помещен в реанимационное отделение, поскольку у него был ушиб головного мозга и перелом костей черепа. А полуторагодовалый ребенок с ранами, полученными на волосистой части головы и на лице, был определен в отделение травматологии, где ему было произведено первичная хирургическая обработка ран, и он получает лечение сейчас в этом отделении.»- сообщила Светлана Индрокова заведующая хирургическим отделением РДКБ. Пятимесячного ребенка сегодня перевели в хирургическое отделение. Вместе ним находится и его мама. Автоинспекторы продолжают выяснять обстоятельства аварии. Назначили сразу несколько экспертиз, по результатам которых установят в том числе, был ли водитель трезв.