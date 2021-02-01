Следить за состоянием здоровья – с помощью сайта госуслуг





Людям, которые сделали прививку от коронавируса, предлагают заполнить электронный дневник. После вакцинации в личный кабинет на портале придет уведомление. В определенные дни нужно будет ответить на вопросы о самочувствии: в норме ли температура и пульс, нет ли болей в глазах… Данные автоматически поступят в региональный Минздрав, где специалисты их проанализируют и, если потребуется, проведут дополнительные консультации.

Тем, кто сделал первую прививку, в личном кабинете поступит напоминание – за два дня до второй. После всех процедур на портале госуслуг появится сертификат со специальным QR-кодом. Этот документ подтверждает, что человек привит от коронавирусной инфекции.