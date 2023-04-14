Скверы Нальчика теперь в реестре лучших практик России

Два сквера в Нальчике удостоены положительной оценки федерального Минстроя. Ведомство внесло их в реестр лучших практик, реализованных в 22-м году. Речь идет о скверах им.Гагарина и на углу Ленина-Тарчокова.
При оценке учитывали не только качество исполнения, но также социальный и экономический эффекты и востребованность у жителей… Эти места отдыха отличаются необычными дизайнерскими решениями.
Раньше у перекрестка в центре города в районе Аграрного университета просто росли деревья. А сейчас здесь создали прогулочные дорожки, площадки для детей и кинотеатр на открытом воздухе. Ровный зеленый газон оснащен автополивом...
А вот «Гагарин-сквер» расположен возле аэропорта «Нальчик». Здесь тоже применены замысловатые архитектурные решения, которые вписаны в ландшафт. Созданы детская и спортивная площадки, футбольное поле. Есть место для выгула собак. Добавим, что всего в реестр лучших практик попал 61 проект из разных точек России.
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