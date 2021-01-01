Скульптуры выпускника «Строганки» Сослана Ашхотова





Начинающий скульптор, выпускник Московской академии имени Строганова, Сослан Ашхотов создает впечатляющие творения и намерен покорить столицу.

Родился он в Тереке. С детства любил рисовать. Чтобы развить умение, родители отдали ребенка в художественную школу. Там мальчик осознал, что искусство – его призвание, и решил продолжить учебу в профильном лицее во Владикавказе.

«Изначально, в детстве мне хотелось просто рисовать миры, которые не существуют, а скульптура пришла уже в училище, когда начали серьезно заниматься скульптурой, тогда я понял, что эти вещи, которые мы придумываем, могут быть еще и объемными, я как-то уже увлекся и всерьез начал заниматься скульптурой», — рассказывает Сослан Ашхотов.

О своей родной земле скульптор не забывает: прямо сейчас работает над проектом в честь знаменитого советского артиста, чью судьбу связала с Кабардино-Балкарией Великая Отечественная война. «Это памятный бюст Владимиру Абрамовичу Этушу, мы хотели его установить в Тереке, потому что Владимир Абрамович Этуш – это почетный гражданин города Терека. Он воевал непосредственно в Терском районе», — говорит художник.

Ашхотов уже создал целый ряд масштабных скульптур. Одна из самых впечатляющих работ – памятник князю Кургоко Атажукину. В высоту он больше трех с половиной метров. Есть также бюсты выдающихся исторических личностей. Сослан отмечает, что с Москвой навсегда себя не связывает и в будущем планирует вернуться в Кабардино-Балкарию.