СКР и прокуратура КБР разбираются с отравлением малышей в детском саду


Прокуратура Кабардино-Балкарии и управление Следственного комитета по республике проводят проверку информации, размещенной в соцсетях, об использовании в одной из прогимназий Нальчика некачественного мяса для горячего питания детей.
В Минпросвещения, науки и по делам молодежи КБР прокомментировали, что ситуация находится на особом контроле. Ведомство также проводит проверку, как было организовано питание детей в данном учреждении. На сегодня запланирована встреча министра Анзора Езаова с родителями воспитанников прогимназии. Ведомством создается оперативный штаб для координации мер по контролю за качеством питания в образовательных учреждениях.

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