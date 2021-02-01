Скоро распахнёт двери новый детский сад в Шалушке





Осталось благоустроить территорию. До конца февраля строители намерены завершить запланированное. Детский сад рассчитан на 140 мест. Возвели семь одноэтажных корпусов, для каждой группы – отдельный вход. Внутри уже расставили мебель и необходимое для работы оборудование. Даже полотенца и сменную одежду для малышей приготовили. Помимо игровых и спальных комнат, предусмотрели прачечную, медицинский и процедурный кабинеты. Залы для занятий музыкой и физкультурой просторные, а пищеблок оснащен по последнему слову техники. Газ и электричество станут подавать в автономном режиме из собственной трансформаторной подстанции и модульной котельной.

Также в этом микрорайоне Шалушки провели центральную канализацию, к которой подключили детсад. И восстанавливают дорогу: ее разрыли, когда прокладывали трубы. В переулке Кучменовой сейчас – плотное гравийное покрытие. В скором времени должен появиться асфальт.