Сколько в КБР стоит собрать ребенка в школу?





Брюки, рубашка, возможно, костюм — сколько сегодня стоит собрать ребенка в школу? Из обуви школьникам нужны туфли и кроссовки. Наверняка пригодится и «сменка». Также в списке покупок у родителей – портфели и канцелярские принадлежности. Ранцы, к примеру, есть простые и ортопедические. В любом случая, по словам специалистов, в пустом виде они не должны весить больше одного килограмма. А с карандашами, ручками и фломастерами помогут определиться прямо в специализированном магазине. В списке обычно – больше 30-ти пунктов: от дневника до подставки для тетрадей. Задачу – собрать сына или дочь в школу – значительно облегчает федеральная выплата на ребенка от шести до 18-ти лет в размере десяти тысяч рублей. Исходя из цен на рынках Нальчика, минимальные траты на то, чтобы собрать ребенка в школу, — от 10-ти тысяч рублей. Если родители готовы потратить 13-15, выбора у них будет значительно больше. Продавцы отмечают: по опыту, ажиотажный спрос обычно наблюдается в последних числах августа. Так что лучше запастись необходимым заранее.