Скалолаз из Кабардино-Балкарии стал лучшим на чемпионате СКФО среди юниоров

В Кисловодске прошел чемпионат СКФО по скалолазанию среди юниоров. В нем приняли участие около 50 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики. Соревнования прошли на единственном в СКФО сертифицированном типовом скалодроме высотой 18 метров. Среди юношей 14-15 лет в дисциплине лазание на трудность первое место занял Сафар Созаев из Кабардино-Балкарии. По итогам соревнований в командном зачёте на третьем месте оказались юные скалолазы из Кабардино-Балкарии, первое место заняли спортсмены Ставропольского края, второе - ребята из республики Северная Осетия - Алания.