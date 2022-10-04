home
Главная
>
Новости
>
Скалолаз из Кабардино-Балкарии стал лучшим на чемпионате СКФО среди юниоров

Скалолаз из Кабардино-Балкарии стал лучшим на чемпионате СКФО среди юниоров

04.10.2022 | 14:59
В Кисловодске прошел чемпионат СКФО по скалолазанию среди юниоров. В нем приняли участие около 50 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики. Соревнования прошли на единственном в СКФО сертифицированном типовом скалодроме высотой 18 метров. Среди юношей 14-15 лет в дисциплине лазание на трудность первое место занял Сафар Созаев из Кабардино-Балкарии. По итогам соревнований в командном зачёте на третьем месте оказались юные скалолазы из Кабардино-Балкарии, первое место заняли спортсмены Ставропольского края, второе - ребята из республики Северная Осетия - Алания.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных