СК РФ по КБР возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки





Тело 14-летней Русалины Лукьяевой, пропавшей накануне, найдено в обрыве в Черекском ущелье. Сообщение опубликовано на официальной странице следкома КБР в инстаграме. Буквально позавчера девочка вышла из дома в поселке Кашхатау. Днём попала на камеры наблюдения в Нальчике, а потом поехала в горы. Поиски родителей и родственников результатов не дали. Организованными следственными мероприятиями было установлено, что она могла находиться неподалеку от тоннеля по пути в Верхнюю Балкарию. Сегодня тело несовершеннолетней было обнаружено на дне пропасти глубиной около 150 метров. По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело по статье 105 – убийство.