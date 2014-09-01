СК по КБР возбудил два уголовных дела по факту гибели ребенка





В Нальчике погибла девочка 2012 года рождения . По данным следователей, она стала жертвой сожителя матери – умерла от множественных ударов. Мать ребенка и подозреваемый в убийстве пытались скрыть произошедшее. Когда выяснилось, что девочки не стало, они вызвали скорую и сообщили, что погибшая якобы упала с дерева. По словам следователей, в этом же доме жил и родной отец ребенка. Взрослые страдали алкоголизмом. «6 июля между малолетней жительницей Нальчика, 11-летней, и ее отчимом произошел конфликт, якобы из-за непослушания девочки, в ходе которого он нанес ей несколько ударов рукой в лицо и в область груди, девочка пожаловалась об этом матери, что вызвало гнев мужчины, он вызвал ребенка и ее мать к себе в комнату, где в присутствии матери схватил девочку за волосы и несколько раз ударил головой об пол, от ударов девочка потеряла сознание, мать и отчим уложили ее спать, утром обнаружилось, что ребенок не подает признаков жизни»- рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по КБР Мурат Багов. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка и еще одно – по статье «Халатность» в отношении органов опеки. Возможно, их бездействие создало условия для совершения преступления.