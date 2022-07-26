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СК КБР объявил в розыск подозреваемого в убийстве директора и охранника психоневрологического интерната

СК КБР объявил в розыск подозреваемого в убийстве директора и охранника психоневрологического интерната

26.07.2022 | 22:22
Новые подробности дела об убийстве двух мужчин в республиканском психоневрологическом интернате: установлена личность подозреваемого. По данным следователей, нападение совершил 43-летний уроженец Чегемского района Альберт Мамбетов. Напомним, трагедия произошла 18 июля прямо в кабинете директора интерната. Туда зашел мужчина, одетый в камуфлированную форму и медицинскую маску. Он выстрелил в руководителя учреждения и начальника службы охраны и затем поспешно удалился. Пострадавшие скончались от полученных ран на месте. По версии следствия, подозреваемый на протяжении длительного времени готовился к совершению убийства. Им было заранее припасено огнестрельное оружие - автомат Калашникова калибра 5,45 мм. Также была достигнута договоренность с его знакомым, который привез Мамбетова в психоневрологический интернат, и забрал его после совершения убийства. Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где сейчас находится Альберт Мамбетов, сообщите об этом следователям либо в полицию. Дежурный СУ Следственного комитета РФ по КБР: (8662) 42-35-92 8-909-488-77-44 МВД по КБР: (8662) 40-49-10 02 (102) https://t.me/vestikbr
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