Ситуация с вирусными инфекциями в Кабардино-Балкарии – под контролем





Специалисты продолжают ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации по гриппу и новому коронавирусу. По данным управления Роспотребнадзора, с сентября прошлого года на территории республики зарегистрировали 16 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. По статистике это значительно меньше, чем за такой же период в минувшем эпид сезоне.

В управлении напомнили, что прошлой осенью прививки от гриппа получили свыше трёхсот тысяч жителей республики… Одновременно специалисты постоянно отслеживают ситуацию с распространением коронавируса. По данным управления Роспотребнадзора, на территории Кабардино-Балкарии он не зафиксирован. Тем не менее жителям советуют временно воздержаться от поездок в Китай, а также тщательно мыть руки, избегать мест с большим скоплением людей, носить защитную маску. При первых же симптомах респираторной вирусной инфекции следует сразу обратиться к врачу.