Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться стабильной





Региональный оперштаб сегодня опубликовал свежие данные. За сутки новых случаев заражения – 15. От последствий вируса скончался мужчина 51-го года рождения, из Нальчика. 21 человек окончательно справился с болезнью. Всего от недуга излечились 5655 жителей, и это более 90 процентов всех инфицированных. Снижается и количество пациентов в госпиталях. В реанимациях сейчас лечатся 13 человек. И по сравнению со статистикой недельной давности, это меньше в два с лишним раза. Медики продолжают обследовать людей на наличие коронавируса. За сутки проведено свыше тысячи тестов. При этом специалисты подчеркивают, инфекция никуда не исчезла и все еще распространяется по республике. Потому крайне важно соблюдать предписанные Роспотребнадзором меры профилактики.