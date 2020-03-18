Ситуация под контролем: профилактическая работа по профилактике экстремизма дает положительные результаты

Меры, которые принимаются для поддержания в Кабардино-Балкарии спокойной обстановки, обсудили сегодня на пресс-конференции министерства по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти КБР в сфере профилактики экстремизма и реализации молодежной политики. Как заявил глава ведомства Залим Кашироков, в Кабардино-Балкарии выстроена единая система противодействия идеологии терроризма. Сложилась она в результате наработанного опыта, а также с учетом существующих угроз со стороны международных экстремистских сил. В республике – около восьмисот человек, которые находятся под пристальным вниманием Антитеррористической комиссии. В их числе те, кто отбыл наказание за противоправные действия, а также семьи лиц, выехавших в Сирию для участия в незаконных вооруженных формированиях. С каждым человеком взаимодействуют индивидуально: оказывается содействие в трудоустройстве, восстановлении на учёбу, решении социальных бытовых вопросов, а также консультативная помощь. Взаимодействуют и с родственниками тех, кто отбывает наказание за преступления террористической направленности. Особое внимание уделяют детям, которые возвращены из зон вооруженного конфликта за рубежом. На сегодня в республике их девять. Сейчас, по словам руководителя ведомства, в правительстве республики разрабатывают новую программу профилактики терроризма и экстремизма. Рассчитана она на период с 21-го по 25-й гг.