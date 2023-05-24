Система ОМС в России отмечает 30-ти летний юбилей

В актовом зале Территориального фонда обязательного медицинского страхования – официальные лица, работники медицинской отрасли… За счет ОМС идет финансирование стационарной, амбулаторно-поликлинической, скорой медицинской помощи.
Жители республики бесплатно проходят профилактические осмотры, диспансеризацию, получают высокотехнологичную медицинскую помощь. У лечебных учреждений есть возможность приобретать оборудование, отправлять своих работников на повышение квалификации.
Территориальный фонд ОМС был образован в 1993 году. В числе основных задач ведомства: контроль качества медпомощи и взаимодействие со страховыми компаниями в интересах пациентов.
Среди почетных гостей – ветераны, которые стояли у истоков формирования ведомства: Ахмед Карданов и Валерий Сижажев. На торжественном заседании им вручили памятный знак Федерального фонда ОМС. Лучшим работникам ведомства вручили почетные грамоты и благодарности парламента и правительства Кабардино-Балкарии.
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