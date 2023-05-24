home
Главная
>
Новости
>
Система ОМС в России отмечает 30-ти летний юбилей

Система ОМС в России отмечает 30-ти летний юбилей

24.05.2023 | 16:04
В актовом зале Территориального фонда обязательного медицинского страхования – официальные лица, работники медицинской отрасли… За счет ОМС идет финансирование стационарной, амбулаторно-поликлинической, скорой медицинской помощи. Жители республики бесплатно проходят профилактические осмотры, диспансеризацию, получают высокотехнологичную медицинскую помощь. У лечебных учреждений есть возможность приобретать оборудование, отправлять своих работников на повышение квалификации. Территориальный фонд ОМС был образован в 1993 году. В числе основных задач ведомства: контроль качества медпомощи и взаимодействие со страховыми компаниями в интересах пациентов. Среди почетных гостей – ветераны, которые стояли у истоков формирования ведомства: Ахмед Карданов и Валерий Сижажев. На торжественном заседании им вручили памятный знак Федерального фонда ОМС. Лучшим работникам ведомства вручили почетные грамоты и благодарности парламента и правительства Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных