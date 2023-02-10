Синоптики прогнозируют потепление на территории КБР

Зима уходить не спешит, однако уже в ближайшие дни на Юге России заметно потеплеет, обещают синоптики.
Ну а пока специалисты регистрируют особо низкие показатели: в ночное время температура в равнинной части Кабардино-Балкарии опускалась до минус 15-ти градусов.
Однако, по прогнозам, уже сегодня на территорию региона придет скандинавский антициклон – он принесет потепление, а вот холод “отправится” на восток – на Урал. Снег прекратится. Днем по республике будет +3… -2, а в темное время суток – от четырех до девяти мороза.
https://t.me/vestikbr