Синоптики Кабардино-Балкарии прогнозируют ухудшение погоды в ближайшие два дня

Небольшое потепление в республике сменяется понижением температуры… В прогнозе на ближайшие два дня - изморозь, гололёд и туман. Об ухудшении погоды в Кабардино-Балкарии предупредили в МЧС.
По данным синоптиков, сегодня и завтра в республике сохранятся опасные метеоявления: гололед и сильное отложение изморози на проводах, и деревьях. В связи с чем возможны затруднения в работе всех видов транспорта, а также обрывы линий электропередачи.
Водителей просят быть внимательными на дорогах. Спасатели не рекомендуют парковать машины рядом с деревьями и электрическими линиями. Пешеходам также советуют передвигаться с предельной осторожностью, а пожилым людям, по возможности, оставаться дома в непогоду.
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