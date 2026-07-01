Символ мужества: история Дня ветеранов боевых действий

С инициативой закрепить эту памятную дату в календаре, День ветеранов боевых действий, еще в 2008-ом выступили сами защитники Отечества. Спустя годы этот день стал символом мужества и объединил сотни тысяч воинов по всей стране.
Этот день сплачивает не только тех, кто прошел локальные конфликты прошлых лет, но и бойцов, которые прямо сейчас с оружием в руках защищают Родину. Среди них – участник специальной военной операции, полковник Андрей Романов. Службе в Вооруженных силах он отдал больше тридцати лет.
Историю полковника Романова и других защитников Отечества смотрите сегодня в эксклюзивном проекте Ларисы Хамжуевой «Без лишних слов». Программа выйдет в эфир на телеканале «Россия-1» в 17:30.
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