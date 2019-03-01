Симптомы, диагностика, лечение… В республиканском Роспотребнадзоре начала работать «горячая линия» по профилактике кори — 2019.03.05





Это – одна из самых заразных инфекций в мире. Передается воздушно-капельным путем от больного к здоровому. Попадая в организм человека, вирус поражает центральную нервную систему. Вспышки кори зафиксированы в нескольких регионах России, в ряде школ объявлен карантин. В Кабардино-Балкарии с начала года случаев заболевания не зафиксировано. По телефонам «горячей линии», которые сейчас указаны на экранах, специалисты республиканского управления Роспотребнадзора расскажут о том, как предупредить появление инфекции, о вакцинации, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшими. Работать «горячая линия» будет до 18-го марта.