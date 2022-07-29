Сильнейшие трейлраннеры России пробегут «кольцо» вокруг Эльбруса

Эльбрус соберет профессиональных трейлраннеров и скайраннеров, а также любителей горного бега со всей страны на ежегодные забеги, сообщает пресс-служба "Кавказ.РФ". С 5 по 7 августа на курорте пройдет десятый фестиваль трейла Alpindustria Elbrus Race. Спортсменов ждут 10 дистанций и в общей сложности 450 км размеченных трасс. Самые опытные пробегут «кольцо» вокруг Эльбруса с переправами через горные реки, ледник и скальный гребень. Забеги пройдут в отдельных категориях «Мужчины», «Женщины», «Юниоры», «Дети». Наиболее популярная дистанция фестиваля Garabashi 10 соберет почти 400 участников. Это самый короткий маршрут для взрослых, но от этого не менее захватывающий, его выбирают начинающие и те, кто готов показать максимальную скорость. Культовую дистанцию Elbrus World Race с «кольцом» вокруг Эльбруса готовы пробежать 96 наиболее подготовленных участников фестиваля. За 40 часов в условиях высокогорья и практически без сна спортсмены преодолеют 127 километров с набором высоты 7100 метров. Участники 13-15 лет включительно преодолеют юниорскую дистанцию в 2 км с набором высоты 200 метров, дети до 12 лет пробегут километр по горному бездорожью, малыши до 6 лет – 500 метров. В забеге самых юных участников время не учитывается: каждый, кто достиг финиша, будет считаться победителем и получит медаль. Во время фестиваля канатные дороги курорта продолжат работать в обычном режиме, будут поднимать гостей на высоту 3847 метров над уровнем моря, к станции Гарабаши. Из кабины канатной дороги кроме горных туров, восходителей и любителей походов, в эти дни можно будет увидеть и спортсменов, преодолевающих дистанции. Стать свидетелями стартов и финишей и поздравить героев фестиваля лично можно на центральной площади курорта – Поляне Азау.