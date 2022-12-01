Швейные предприятия КБР увеличивают производство для нужд участников СВО

День за днем работницы одной из швейных фабрик Нальчика изготавливают одежду для военнослужащих. Сейчас здесь создают “горки” - костюмы, которые в армии пользуются спросом. Они имеют несколько разновидностей в зависимости от времени года. Зимний вариант защищает от дождя и ветра, а также согревает солдата. Таких костюмов здесь сшили не одну сотню. Материал и фурнитуру получают из Москвы и Екатеринбурга, а также из Белоруссии и Китая.
Трансформировать производство под оборонный заказ не пришлось: до этого здесь создавали костюмы для спецназа, сотрудников МВД и МЧС, летнюю полевую форму, ранцы для военных. Современное оборудование позволило специалистам быстро наладить выпуск необходимых сейчас изделий. Именно здесь изготовили сто комплектов теплой одежды, которую по инициативе парламентариев республики отправили мобилизованным из Кабардино-Балкарии.
Военно-полевая одежда ценится за надежность, функциональность и создаваемый комфорт даже в условиях неблагоприятной окружающей среды. И чем ниже опускается градус сейчас в зоне специальной военной операции, тем выше растет градус помощи бойцам.
“Мобилизация производства” сегодня проходит по всей стране. Количество продукции увеличивают не только оборонные предприятия, но и гражданские. И опыт оперативной перестройки уже есть. Когда началась пандемия коронавируса и потребовались маски, халаты, костюмы для медиков, швейники Кабардино-Балкарии стали их выпускать. Теперь, когда нужна одежда для военнослужащих, производят и ее – следя за качеством и в необходимых объемах.
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