Швейное предприятие в станице Солдатской наращивает объемы производства

С уходом зарубежных производителей с российского рынка остро встал вопрос о необходимости возрождения собственной легкой промышленности. Как никогда важно развивать собственное производство, решили на фабрике Солдатского. Специалисты предприятия находятся в постоянном поиске - и возможностей, и резервов. Задача - более тесно работать с отечественными производителями, чтобы быстрее заполнить нишу, которую освободили от импортного. Современная фабрика в Солдатском обеспечила рабочими местами мастериц швейного дела не только станицы, но и соседних населенных пунктов. Одежда в основном для детей. Специалисты отмечают, вещи для малышей, должны быть функциональными, приятными на ощупь и из натуральных материалов. Потому особый упор делают на качество. Упаковку, ткани, фурнитуру: все проверяют на соответствие стандартам. С введением антироссийских санкций расширили список поставщиков отечественного сырья. С начала этого года реальный рост производства предприятия – 15-20 процентов ежемесячно. В таких условиях увеличился спрос на квалифицированных швей, говорят на фабрике. Ведь человеческий фактор всегда в приоритете даже при новейшем технологическом оборудовании. Работают не на склад, а исключительно под заказ. Сейчас предприятие выпускает более четырех десятков наименований продукции. Среди регионов-потребителей не только Северный Кавказ, но и Крым, Урал, Дальний Восток, Москва и Московская область, Санкт-Петербург. Продукцию также поставляют в зарубежные страны: Киргизию, Казахстан, Белоруссию.