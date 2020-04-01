Швейная фабрика в КБР расширяет штат для производства медицинских средств защит

Текстильное производство в столице Кабардино-Балкарии входит в группу компаний «Военторг» и является поставщиком вещевого имущества для Вооруженных Сил РФ. В условиях пандемии коронавируса на предприятии увеличили выпуск медицинских масок и костюмов.

Рост объемов производства потребовал расширения штата: число сотрудников за последние недели увеличилось кратно. Стажеров отбирают по конкурсу, быстро обучают и сразу допускают к работе.

Для пошива масок оперативно развернули дополнительный цех, где трудятся около полусотни швей. За день фабрика выпускает порядка 18 тысяч бязевых и трикотажных средств защиты. В середине мая, по словам директора предприятия Темрука Аталикова, ожидается поставка уже закупленного спецоборудования для полностью автоматического производства одноразовых масок.

Медицинскую одежду на фабрике шьют из водоотталкивающей ткани с бактерицидной пропиткой и вкраплениями серебряных нитей. В военные госпитали страны поступает также специализированное белье, постельные принадлежности и пижамы для пациентов.