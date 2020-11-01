Школы республики сегодня вновь заработали





Решение – возобновить учебный процесс – оперативный штаб принял в минувшую пятницу. Осенние каникулы в Кабардино-Балкарии начались 26 октября – на неделю раньше, чем обычно. И завершились они накануне.

Очно школы сейчас посещают только ребята из начальных и выпускных классов. В общей сложности это 63 тысячи человек. Остальные – те, кто ходит в классы с пятого по восьмой, а также в 10-й, учатся дистанционно. В учебных заведениях строго соблюдают санитарные нормы. Чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов, приобрели рециркуляторы – приборы, которые обеззараживают воздух, а также бесконтактные термометры. Общая сумма расходов на эти нужды превысила 22 миллиона рублей… Установленный порядок занятий действует до конца ноября. Дальше все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Добавлю, что перед вузами республики поставили задачу – сократить очное присутствие сотрудников и студентов и использовать дистанционные технологии обучения.