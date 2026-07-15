Школы обязаны зачислять выпускников 9‑х классов в старшую школу

Школы не имеют права отказывать выпускникам девятых классов в зачислении в старшую школу. Такое разъяснение опубликовали в министерстве просвещения России. В ведомстве напомнили, что право на среднее образование гарантировано Конституцией, и доступ к десятым классам должен быть открыт для всех.
При этом в министерстве назвали всего две законные причины для отказа. Первая – полное отсутствие свободных мест, вторая – если ученик не прошел конкурсный отбор в профильный класс. В минпросвещения подчеркнули: успешная сдача ОГЭ дает право учиться дальше. И даже если ребенка не берут в специализированный класс, местные власти обязаны предоставить ему место в обычном или предложить колледж.
Любые другие поводы для отказа – прямое нарушение закона. За соблюдением прав несовершеннолетних ведомство теперь следит совместно с Генпрокуратурой. При любых нарушениях родители могут обратиться в минпросвещения через горячую линию или общественную приемную на официальном сайте.
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