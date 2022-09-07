Школы Нальчика получили анонимные сообщения о минировании

Школы Нальчика, Ставрополя и Махачкалы получили сегодня анонимные сообщения о минировании. По имеющейся информации, в образовательных учреждениях столицы нашей республики провели эвакуацию, на местах работают полиция и МЧС, здания обследуют кинологи с собаками. Напомним, что накануне такие же сообщения поступили правоохранителям Кемерова, проверки прошли в школах и детсадах, крупных торговых центрах и на автовокзалах. В Кисловодске 6-го сентября эвакуировали людей из здания городского суда. И сегодня же сообщается о подобных случаях в Ижевске, Волгограде и других регионах.