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Школы Нальчика получили анонимные сообщения о минировании

Школы Нальчика получили анонимные сообщения о минировании

07.09.2022 | 16:36
Школы Нальчика, Ставрополя и Махачкалы получили сегодня анонимные сообщения о минировании. По имеющейся информации, в образовательных учреждениях столицы нашей республики провели эвакуацию, на местах работают полиция и МЧС, здания обследуют кинологи с собаками. Напомним, что накануне такие же сообщения поступили правоохранителям Кемерова, проверки прошли в школах и детсадах, крупных торговых центрах и на автовокзалах. В Кисловодске 6-го сентября эвакуировали людей из здания городского суда. И сегодня же сообщается о подобных случаях в Ижевске, Волгограде и других регионах.
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