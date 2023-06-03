Школу в Ново-Полтавском ремонтируют впервые

Раньше здесь проводили мелкий косметический ремонт, но основательного обновления не было. На сегодня строители уже завершили демонтажные работы и установили новые оконные блоки. Также специалисты начали менять водопроводную и канализационную сети, электропроводку. В двухэтажном здании отремонтируют все помещения, обновят кровлю, приобретут новое оборудование.
Помещения мастерских переоборудуют в актовый зал. Помимо этого, создадут раздевалки и душевые для спортивного зала. Школа Ново-Полтавского рассчитана на 160 учеников.
Когда начался ремонт, детей стали возить на учебу в соседнее Прималкинское. По плану учреждение должны сдать в эксплуатацию в декабре, но подрядчики намерены справиться с заданием до начала нового учебного года.
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