Школьный автопарк Кабардино-Балкарии пополнили 16 машин





Сегодня в Нальчике для городских и сельских школ передали 16 машин. Транспорт республика получила по распоряжению правительства России. 10 автобусов заменят вышедшие из строя, шесть – поставят на новые маршруты.

Приоритет – школам в отдаленных селах. Учеников не только привозят к началу уроков, но и после занятий доставляют домой.

Автопарк школ в регионе обновляют уже четвертый год. За это время в образовательные учреждения поступили 137 автобусов – почти 90% от потребности.

«Более 9 тысяч детей сегодня подвозится в школы. Самое большое количество, это Прохладнеский район, сегодня цифра звучала, 25% детей сегодня подвозится к образовательным учреждениям. логистику, потребность определяет муниципалитет совместно с директором школы, мы дальше просто реализовываем их потребности», — сказал Марат Хубиев, заместитель председателя правительства КБР.

Срок эксплуатации новых автобусов – 10 лет. Машины специально оборудованы для перевозки детей. Участвовать в программе обновления намерены и в следующем году. Заявку в федеральные органы власти министерство просвещения республики уже направило.