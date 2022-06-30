Школьные библиотеки КБР готовы обеспечить учащихся необходимыми пособиями

“Мы не отказываемся от бумажных учебников. Это наш принцип”, - заявил накануне руководитель Минпросвещения России Сергей Кравцов, отвечая на вопросы родителей и педагогов об использовании учебных пособий. Вообще информационные технологии не заменяют традиционные системы обучения, отметил министр, говоря о современных технологиях. Они лишь дополнительный источник знаний – и учитель сам определяет, как использовать те или иные материалы.
Этому постулату на госпредприятии “Книга” следуют давно. Уже много лет они занимаются формированием фонда школьных библиотек. Взаимодействуют с городскими и районными управлениями и департаментами образования. Схемы восполнения книгохранилищ новой литературой четко отработаны. В этом году благодаря заранее выделенным правительством республики средствам, работа началась еще до начала каникул. Это существенно облегчило задачу, говорят сотрудники “Книги”.
Необходимой литературой уже обеспечены практически все образовательные учреждения, кроме тех, что капитально ремонтируются. Но и их обеспечат, как только строители закончат работы, говорят на предприятии. Здесь отмечают, снабженцы успели приобрести новые учебники еще по старым, заниженным ценам. Здесь, в книжном учреждении, сегодня есть все необходимое для школьника.
Для удобства учащихся образовательные учреждения заранее дают перечень необходимых учебников для каждого конкретного класса. Данные размещают на информационных стендах и официальных сайтах школ. В информации говорится о наличии в библиотеках литературы, а также порядке их выдачи в предстоящем учебном году.
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