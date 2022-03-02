Школьники Терека встретились с министром цифрового развития КБР Исламом Ашхотовым

В рамках федерального проекта "Диалог на равных", цель которого наглядно показать молодежи, что современная Россия - это страна равных возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе, с учащимися МКОУ СОШ №3 им. Т.К. Мальбахова г.п. Терек встретился министр цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики Ислам Ашхотов. Встреча прошла в формате открытого диалога, где старшеклассники около двух часов, вместо планируемого академического часа, общались на интересующие их темы и задавали вопросы. Спектр вопросов был разнообразен: метавселенная как новая реальность, мошенничество в Интернете, цифровая трансформация, "Big data", также школьники интересовались актуальными будущими и новыми профессиями. Вместе с министром ученики обсудили тему внедрения искусственного интеллекта в алгоритмические ленты, дипфейки, систему распознавания лиц, голосовые помощники и многое другое. По мнению участников, встреча прошла действительно "на равных", а диалог получился содержательным и продуктивным. Ислам Ашхотов, в свою очередь, отметил потенциал молодых людей, их любознательность, целеустремленность, открытость и инициативность.